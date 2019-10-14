Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 23-м пленарном заседании в пятницу одобрил закон «Об учреждении ордена „Дустлик“ высшей степени». Документ вступит в силу после подписания президента.

Орден присваивается исключительно видным государственным и общественным деятелям за особые заслуги в укреплении многовековых отношений дружбы и добрососедства между братскими народами, плодотворную деятельность в развитии всестороннего стратегического партнерства, достижении межрегионального согласия, высокие достижения в развитии внешнеэкономической деятельности и другое. В отдельных случаях орденом награждаются лица, не являющиеся гражданами Узбекистана.

Лица, награжденные орденом, получают единовременное денежное вознаграждение в размере 200-кратной минимальной заработной платы или памятные подарки, а также пользуются льготами, устанавливаемыми законодательством.

Орденом награждает президент по представлению председателя Сената, спикера Законодательной палаты и премьер-министра.

В настоящее время в Узбекистане существует орден «Дустлик», которым награждаются граждане страны, и в отдельных случаях лица, не являющиеся гражданами Узбекистана, за большие достижения в деле укрепления дружбы, взаимопонимания и согласия между представителями всех наций и народностей, населяющих Узбекистана, развитие дружбы и всестороннего сотрудничества с народами других стран. Награжденные этим орденом получают единовременное денежное вознаграждение в размере 30-кратной минимальной заработной платы.