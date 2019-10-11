22 сентября состоялось открытие турнира по мини-футболу «Кубок Корпораций 2019», инициатором которого является ГК Kolberg Group.





В этом году в турнире принимают участие такие компании, как: ULS, Kolberg Group, KDV UZB, Selfie, Sunlight Group, Makro, The Tower MMG, Erkatoy, Korzinka.uz, Balton Trading Asia, KapitalBank, Fort Pro, Profitstore Distribution, Ermak, Agromir и Biznes Aziya. А утолить жажду футболистам помогает питьевая вода Montella Daily.



Идея организовать турнир по мини-футболу была не нова на территории Узбекистана. Но целью организации именно этого мероприятия было не только объединение крупных компаний Узбекистана, но и поддержание физического здоровья и командного духа сотрудников каждой компании.





«Я думаю, что популяризация спорта является не только задачей государства, но и каждой компании в целом. Ведь спорт — это инвестиции в будущее. Часто я слышу вопрос о том, как появилась идея организовать турнир „Кубок Корпораций“. Ежедневно наблюдая, как мои сотрудники выкладываются по полной, помогая развивать компанию, достигать колоссальных результатов, мне хотелось поддержать их — направить энергию не только на рабочий процесс, но и дать понять, что помимо работы есть другие возможности. Этот турнир, как раз и есть та идея поддержки — каждая компания получила возможность показать работу сотрудников в команде. Объединить коллектив каждой компании, увидеть, как горят глаза не только у футбольных команд, но и у болельщиков стоит многого. От этого захватывает дух и появляется гордость за каждого участника. Чем это не масштабный тимбилдинг? Я рад, что в этом году наша аудитория расширилась. Это еще один показатель того, что идея пришлась по вкусу. А ведь в бизнесе, как и в спорте — стремление расти и становиться лучше, не останавливаясь на достигнутом — один из основных принципов», — поделился Давлетьяров Равшан, учредитель Kolberg Group.





Подводя итоги, «Кубок Корпораций» — это не только борьба за первенство в любительском спорте, но и возможность получить колоссальное удовольствие, положительную энергию и хорошее самочувствие после физической нагрузки.

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