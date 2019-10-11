Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 23-м пленарном заседании в пятницу одобрил закон «О банках и банковской деятельности» в новой редакции, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Перечень финансовых операций, которые проводят банки, дополнен новыми видами услуг, включая доверительное управление имущество и активами, покупку и продажу аффинированных драгоценных металлов, осуществление операций с производными финансовыми инструментами. Отдельные виды услуг и операций банк вправе передавать на аутсорсинг после получения разрешения Центрального банка.

Законом определен минимальный размер уставного капитала банков в размере 100 млрд сумов. Согласно действующей редакции документа, он определяется Центробанком.

Для защиты кредиторов и вкладчиков в законе перечисляется деятельность, запрещенная или ограниченная для банков. Так, банки не вправе непосредственно заниматься производственной, торговой, страховой деятельностью.

Документом устанавливаются конкретные требования к членам наблюдательного совета, правления и ключевого персонала банка — они должны иметь безупречную деловую репутацию, обладать опытом, знаниями и навыками, необходимыми для обеспечения эффективного управления рисками банка, принятия обоснованных решений в пределах своих полномочий. Выдвигаемые кандидатуры согласовываются с Центральным банком до их вступления в должность.

В законе определены дополнительные требования к иностранным учредителям. Для стабильности качественных инвестиций, а именно прихода в страну не только финансовых ресурсов, но и международного опыта и знаний в области банковского дела, для нерезидентов, являющихся банками и финансовыми организациями с инвестиционным рейтингом, ограничения отсутствуют. Для прочих нерезидентов устанавливаются более жесткие условия в виде минимальных рейтингов нерезидента и его страны, а также ограничения их долей в банках республики до 50%.

Законом вводится понятие банковских групп как объединений финансовых институтов, в котором основной банк прямо или косвенно владеет не менее чем 25% акций других банков, а также более 50% уставного капитала финансового института. Также вводится понятие системно значимого банка — банк, от деятельности которого зависит стабильность банковской системы.

В документе указываются пруденциальные нормативы, которые включают коэффициенты адекватности капитала, максимальный размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков, максимальный размер крупных кредитных рисков и инвестиций, коэффициенты концентрации в разрезе секторов, коэффициенты ликвидности и другие.

Документ предусматривает ряд мер, направленных на защиту прав и интересов потребителей банковских услуг, включая регламентирование установления процентных ставок по кредитам, депозитам и комиссионным вознаграждениям, основ предоставления банковских услуг, раскрытия информации, гарантий защиты вкладов, рассмотрения жалоб, ответственности банков за нарушение прав потребителей и другие.