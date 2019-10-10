Президент Узбекистана в среду подписал постановление о совершенствовании системы управления водными ресурсами, сообщило Министерство юстиции Узбекистана. Документом образовано Агентство по реализации проектов в сфере водного хозяйства при Министерстве водного хозяйства. Агентство займется проектами по улучшению системы водного хозяйства.

Документом предусмотрено поэтапное внедрение с 2020 года механизмов покрытия водопотребителями части расходов водохозяйственных организаций по доставке воды. Будет поэтапно снижаться доля бюджетных средств в совокупном объеме расходов на строительство, реконструкцию и модернизацию водохозяйственных объектов.

Постановлением также намечено внедрение не менее 10 научных разработок в сфере водного хозяйства, сокращение потребление электроэнергии на водохозяйственных объектах не менее чем на 10%, автоматизация системы контроля и учета воды на 300 сооружениях и гидроузлах водного хозяйства и сокращение доли площадей засоленных земель до 45%.

С 1 ноября руководители организаций водного хозяйства обязаны ежеквартально вносить в Кенгаш народных депутатов соответствующего района отчет о состоянии управления водными ресурсами.