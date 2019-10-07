В Узбекистане в 2020 году стартуют съемки исторического телесериала «Султана», сообщила Национальная кинокомиссия Узбекистана. Проект будет реализован крупнейшим производителем телеконтента в СНГ кинокомпанией Star Media.

Предстоящие планы сотрудничества по созданию телесериала были обсуждены в Ташкенте на встрече с основателем и генеральным продюсером Star Media Владиславом Ряшиным. Он приехал в Узбекистан вместе с партнером — французско-американским продюсером Жаном Шарлем Леви, известным по таким фильмам, как «Иерусалим», «Гонка» и «Страна призраков».

Планируется, что съемки телесериала пройдут в Самарканде, Бухаре и Хиве. Проект будет англоязычным, в нем примут участие актеры из Голливуда, но актерский состав пока не раскрывается. Сюжет сериала развивается в XVII веке, «хотя затрагиваемые темы актуальны и сегодня: геополитика, борьба за власть и любовь», говорится в сообщении. Первый сезон, как ожидается, будет состоять из шести серий, планируется продление на второй сезон.

Кроме того, Star Media планирует приступить в следующем году к съемкам фильма «Ташкент — город хлебный». В Национальной кинокомиссии Узбекистана пояснили, что в данном случае речь не идет о ремейке легендарной картины Шухрата Аббасова, «это будет совершенно новая история».

По словам Владислава Ряшина, система rebate, которая запустится с 1 января и позволит зарубежным кинокомпаниям, создающим кинопродукцию в республике, компенсировать часть затрат, станет хорошим стимулом для зарубежных кинопроизводителей обратить свое внимание на уникальные площадки для съемок в Узбекистане.

Как отмечается в сообщении, Национальная кинокомиссия Узбекистана при поддержке Государственного комитета по развитию туризма безвозмездно оказывает организационное и производственно-техническое содействие зарубежным кинокомпаниям при создание аудиовизуальной продукции на территории страны.

Кинокомпания Star Media была основана в 2006 году, ее коллекция кино и телеконтента насчитывает более 5000 часов собственного производства. Одно из главных направлений развития компании — дистрибуция контента на рынки других стран. Восточная и Западная Европа, Ближний Восток, Китай, Япония, США, Израиль — более 50 зарубежных стран постоянно приобретают права на проекты Star Media.