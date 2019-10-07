Строительство фотоэлектрической станции в Навои эмиратской компанией Masdar не приведет к росту цен для конченого потребителя, заявил «Газете.uz» заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев.

Как мы писали, Masdar выиграла тендер на строительство фотоэлектростанции в Навои мощностью 100 МВт. Компания будет поставлять солнечную энергию «Национальным электрическим сетям» по 2,679 цента за 1 кВт⋅ч, что является один из самых низких тарифов на развивающихся рынках, отметили ранее в Минфине.

Повышения цен не ожидается, заверил Шерзод Ходжаев. «У нас установлена модель единого закупщика электрической энергии. „Национальные электрические сети“ осуществляют закупку всей вырабатываемой энергии. При этом у нас есть источники энергии, которые имеют чуть более низкую цену за счет того, что эти электростанции уже достаточно старые, выработали свой ресурс, и там нет амортизационных отчислений. Но не нужно забывать, что мы экспортируем электричество, и там цена гораздо выше той, по которой мы сейчас будем закупать», — отметил он.

По его словам, в 2018 году «зеленая энергетика» во всем мире сравнялась по конкурентоспособности с традиционной энергетикой.

«До этого в большинстве стран мира она поддерживалась государством. То есть закупали по цене выше реализуемой конечному потребителю. У нас это не произошло», — сообщил он.

Узбекистан будет закупать электроэнергию у Masdar примерно по 250 сумов, тогда как самый низкий тариф в республике сейчас составляет 295 сумов.

«Остается какая-то маржа. А с учетом того, что мы юридическим потребителям продаем по 450 сумов, то есть государство не остается в проигрыше, никоим образом внедрение возобновляемой энергетики не приведет к росту цен для конечных потребителей», — подчеркнул замглавы Минэнерго.

Шухрат Вафаев.

Заместитель министра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев заявил, что строительство фотоэлектрических станций планируется также в Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской и Бухарской областях.

«В первую очередь, в этих областях. Весь Узбекистан в принципе очень богат солнцем, больше 300 солнечных дней. Но было проведено специальное исследование, которое определило те регионы, особый „солнечный пояс“, где солнечная радиация имеет наибольшую интенсивность. Исходя из этой карты, схемы мы будем выбирать участки для строительства фотоэлектрических станций», — отметил он.

Замглавы МИВТ указал, что «Национальные электрические сети» будут поставлять электроэнергию конечным потребителям по общеустановленному порядку.

«Сложно будет системе разделить энергию, произведенную за счет солнечной энергии и других источников. То есть это будет попадать „в один котел“. Мы не продаем раздельно электричество, которое производится на ГЭС и на тепловых станциях сегодня. Они конечному потребителю поставляются по одной и той же цене. Такой же подход будет применяться, естественно, и к другим видам возобновляемой энергетики», — пояснил он.

Шухрат Вафаев сказал, что самое главное в этом вопросе — расширение доли возобновляемой энергетики, что позволит Узбекистану последовательно сокращать потребление природного газа.

«Цены будут устанавливаться в том порядке, которое установит государство. Сегодня это происходит с участием тарифной комиссии, завтра, может быть, могут применяться другие механизмы. Наши реформы в энергетике не останавливаются, они только начаты. Общеустановленный порядок будет применяться», — заявил замминистра.

Недавно Международное агентство по возобновляемым источникам энергии в своем отчете назвало возобновляемую энергию самым дешевым источником электричества. По оценкам агентства, в предстоящие 10 лет затраты на использование солнечной и ветровой энергии продолжат снижаться. В частности, более 75% береговых ветровых и 80% солнечных электростанций, которые должны быть введены в эксплуатацию в следующем году, будут производить электроэнергию по более низким ценам, чем самая дешевая добыча угля, нефти или природного газа.