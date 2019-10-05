Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента Узбекистана опубликовало проект закона «О телерадиовещании».

Законом планируется установить единые принципы и правила в области формирования и распространения национальных и зарубежных телерадиоканалов на территории страны посредством их эфирной, кабельной, спутниковой, IPTV, OTT и других видов трансляции (ретрансляции).

Действие закона не будет распространяться на телерадиовещание в интернете, размещение рекламно-информационных материалов на телеканалах и радиоканалах, ведомственное вещание и другие виды вещания.

Принципами деятельности национального телерадиовещания определены гарантии независимости вещательных организаций, недопустимость злоупотребления свободой телерадиовещания, а также обеспечение экономической свободы и конкуренции.

В структуру национального телерадиовещания могут войти государственные, частные, общественные и иностранные телерадиоорганизации. Правом на учреждение вещательных организаций, в соответствии с проектом закона, будут обладать юридические лица и граждане Узбекистана. Иностранные граждане и иностранные компании смогут осуществлять вещание только после регистрации юридического лица. При этом доля иностранного учредителя не может превышать 30%.

Учреждение вещательных организаций иностранными гражданами, лицами без гражданства, запрещенными ННО, политическими партиями, профсоюзами и религиозными организациями планируется запретить.

Оперативное информирование телезрителей и радиослушателей о событиях в стране и за границей, о чрезвычайных ситуациях, обнародование официальных сообщений, разъяснение решений госорганов планируется возложить на государственные телерадиоорганизации.

Лицензирующим органом в сфере телерадиовещания, как ожидается, станет Совет по вопросам телерадиовещания. Он в том числе будет рассматривать предоставление права распространения телерадиопродукции зарубежных СМИ на территории страны, осуществлять системный мониторинг и устанавливать ограничения по распространению телевизионных и радиопередач. Состав совета предлагается формировать из числа кандидатов таких организаций, как АИМК, Национальная ассоциация электронных СМИ, Национальное информагентство, Национальная телерадиокомпания, Творческий союз журналистов и другие.