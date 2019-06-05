Правительство Узбекистана постановлением от 4 июня внесло изменения в свое постановление от 9 апреля, которым было введено обязательное требование использования ближнего света фар или противотуманных фар (при отсутствии дневных ходовых огней, ДХО) на всех транспортных средствах в дневное время. Об этом сообщил Telegram-канал «Правовая информация» Министерства юстиции.
Решение правительства вызвало широкий резонанс и недовольство среди водителей. О том, что постановление было недоработано, а его внедрения было очень поспешным, высказывались в том числе и депутаты.
Как стало известно, после принятия решения Министерство внутренних дел совместно с Минюстом провели анализ нового порядка, по итогам которого в начале мая в Кабинет Министров был внесен проект изменений в документ.
В соответствии с изменениями, до 1 января 2021 года требование о необходимости включения дневного света фар или дневных ходовых огней в светлое время не распространяется на автомашины, не оснащенные ДХО, включающимися автоматически.
С 1 января 2020 года на автомототранспортных средствах отечественного производства производителями должны в обязательном порядке устанавливаться ДХО с автоматическим включением. Импортные автомобили, ввозимые в страну, со следующего года должны быть оснащены дневными ходовыми огнями.
Правительство также поручило разработать поправки в Кодекс об административной ответственности об уменьшении размера штрафа за нарушение правил пользования внешними световыми приборами (в настоящее время — 101,3 тысячи сумов).
Использование ближнего света фар в светлое время суток остается обязательным в следующих случаях:
- при движении в составе организованной транспортной колонны;
- на автобусах и маршрутных транспортных средствах, перевозящих пассажиров;
- при организованной перевозке группы детей;
- при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
- при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
- на мотоциклах и мопедах.
Шохрух Жураев
Ожидайте повышения цен на авто GM)
Алексей Зимняков
Удивительно как легко относительно их продавили. Другие бы вопросы так решались бы.
Javlonbek Abdullaev
Ну наконец-то!!! Как же долго такая элементарщина дошла до некоторых особо одаренных сверхразумов, занимающих ответственные посты((
Лутфи Гуламова
Ура! Нас услышали! Спасибо.
Артур Саттаров
абсолютно правильное решение
Yorkinjon Abdukhakimov
Урааа
Sanjar Rajabov
стоило ли вообще принимать этот абсурдный закон?!
надеюсь что теперь очередь за отменой закона об автотесте — это решение не дает развиваться бизнесу в стране, просто налог на воздух..
Станислав Хван
Лично я на своё авто никогда бы не поставил дхо отдельно. Не предусмотрено конструкцией не нужно лезть.
Malik Djuraev
Так я не понял отсрочку по включению дали только до 1 января 2021 года? Внесите разъяснение пожалуйста газета. уз!
Ислам Жан
Как всегда, сначало делают а потом думают)