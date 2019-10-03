Наманганский областной суд по уголовным делам приговорил Росулбека Тошпулатова к 18 годам лишения свобода за убийство родного сына Билолхона, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli TV.

По словам судьи Санобар Мамадалиевой, решением Наманганского межрайонного суда по гражданским делам подсудимый Росулбек Тошпулатов с апреля был обязан выплачивать 70% от своего дохода в качестве алиментов для материального обеспечения сына 2018 года рождения.

В репортаже говорится, что незадолго до совершения преступления Тошпулатов пришел в дом супруги и сказал, что хочет повидаться с сыном. Мужчина попросил ее вынести чаю. Когда женщина ушла в другую комнату, мужчина похитил ребенка, а затем бросил его в Северный Ферганский канал, где мальчик погиб.

Тошпулатов совершил преступление, чтобы избежать уплаты алиментов. Он признал вину и сожалеет о содеянном, отмечается в телесюжете.

Решением суда от 25 сентября Тошпулатов был признан виновным по пунктам «в» и «и» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии из корыстных побуждений).