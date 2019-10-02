Комплекс по сортировке твердых бытовых отходов был запущен в конце сентября на полигоне «Ахангаран» в Ташкентской области. На сортировочную линию будут привозить мусор из Алмалыка и Ахангаранского района.





Линия для предприятия «Тоза худуд» при Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды спроектирована и изготовлена компанией «Мухандис-сервис» по образцу китайского оборудования. В комитете отметили, что зарубежные аналоги стоят 600−800 тысяч долларов, а этот комплекс — 60 тысяч долларов.





Сортировочная линия представляет собой конвейер, на который выгружаются прессованные отходы, привозимые мусоровозами. Оттуда они попадают в специальный барабан, где идет очистка от песка, камней и глины. Затем отходы вновь оказывается на конвейере и поступают в сортировочную кабину.





Работники комплекса вручную отбирают бумагу, пластик и металлы, пригодные для вторичного производства. Непригодные для дальнейшего использования отходы оказываются в отдельном баке и направляются для захоронения на полигон. Ежедневно на линии планируется обрабатывать до 200 тонн твердых бытовых отходов, обслуживать ее будут 15 сотрудников.





«До этого бытовые отходы попадали прямо на полигон вместе с камнями, песком и глиной. Главная задача комплекса — отбирать вторичное сырье на переработку и сократить количество твердых бытовых отходов, которое идет на захоронение», — сказал заместитель директора «Тоза худуд» Азим Абдулджанов.





Сортировочный комплекс установлен в качестве эксперимента, «по результатам которого будет рассматриваться возможность распространения технологии по всей республике», отметили в Госкомэкологии.





В апреле президент Узбекистана утвердил стратегию по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в стране на 2019−2028 годы. Одна из основных задач стратегии — принятие мер по закрытию и рекультивации существующих полигонов. Как отметили в Госкомэкологии, уже подготовлены предварительные проекты документов для рекультивации полигона «Ахангаран» и строительства нового полигона.

В начале сентября проект рекультивации и строительства был отправлен в Главное управление архитектуры и строительства Ташкентской области для получения экспертного заключения. Кроме того, подписан контракт со столичной компанией Sarshisar Logistics об использовании спецтехники на строительной площадке «Ахангаран» и подготовке дороги к реорганизации полигона. Работы должны быть завершены в октябре-декабре. Начать строительство нового полигона планируется в январе следующего года.