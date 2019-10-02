30 сентября в парке культуры и отдыха в Намангане погибла девушка Эля Х. 2001 года рождения при испытании аттракциона Spin Block, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Инцидент произошел примерно в 15:40. Девушка вошла в недостроенный аттракцион во время его испытания. Из-за неосторожности она ударилась о металлическую трубу и скончалась на месте от полученных повреждений.

Прокуратура Намангана в ходе доследственной проверки выявила, что Эля Х. с 1 августа работала спасателем в парке, принадлежащем компании «Наманган Истиклол боги». Назначена судебно-медицинская экспертиза, доследственная проверка продолжается.

Генпрокуратура не уточнила название парка, но одним из последних проектов компании «Наманган Истиклол боги» является парк «Афсоналар водийси» («Долина легенд») в центре Намангана. В администрации парка после вопроса корреспондента «Газеты.uz» об инциденте прервали звонок.

Строительство парка было предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 16 сентября 2017 года. Проект стоимостью 12 млн долларов и 116 млрд сумов был разработан турецкой DOME+PARTNERS. В парке, занимающем 110 га, намечено возвести открытый и крытый бассейны, малый стадион, ледовый дворец, четырехзвездочную гостиницу, аттракционы, торговые пункты, библиотеку и интернет-кафе, боулинг- и фитнес-клубы, центр ремесленников, амфитеатр, аквапарк и другие объекты.

Как отмечается на странице DOME+PARTNERS в Facebook, первый этап строительства завершен.

Президент Шавкат Мирзиёев дважды знакомился со строительством парка. 3 мая 2018 года во время визита в Наманганскую область глава государства предложил назвать парк «Афсона». После посещения региона 1 марта пресс-служба президента отмечала, что «этот парк, который обещает стать единственным в своем роде не только в Центральной Азии, но и во всем мире, превратится в визитную карточку области».

Летом сообщалось о гибели девушки 1999 года рождения в детском парке «Истиклол» в Джизаке по причине поломки аттракциона. После этого инцидента Государственный комитет промышленной безопасности проверил 1845 аттракционов по всей стране. Выяснилось, что почти 60% из них не имеют технических паспортов, более половины — инструкций по установке, свыше 46% — возможности оказания первой медицинской помощи.