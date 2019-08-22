Проверку 1845 аттракционов в 129 парках культуры и отдыха по всему Узбекистану провел Государственный комитет промышленной безопасности совместно с местными властями, министерствами по чрезвычайным ситуациям и культуры, Главным управления пожарной безопасности и «Узэнергоинспекцией». Об итогах проверки ведомство отчиталось на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций 20 августа, сообщило УзА.
Рабочие группы выявили, что у 1292 аттракционов нет технических паспортов, у 1106 — журнала ежедневного технического осмотра, у 928 аттракционов — инструкций по эксплуатации и установке. Кроме того, у 1258 работников, закрепленных за аттракционами, нет «понятия о порядке использования техники», рассказали представители комитета.
По 695 аттракционам не назначены ответственные лица, по 931 аттракционам не разработаны должностные инструкции операторов и ответственных лиц, в 854 аттракционах нет возможности оказания первой медицинской помощи.
«Как показывают выявленные недостатки, большинство аттракционов в парках культуры и отдыха не отвечает требованиям эксплуатации. Это опасно для жизни человека, — резюмировал председатель госкомитета промышленной безопасности Бахтиёр Гуломов. — Большинство аттракционов в нашу страну привозится из-за рубежа, в частности из Китая. Аттракционы отечественного производства не полностью отвечают требованиям. В результате возникает серьезная угроза жизни и здоровью человека».
Он заявил, что трагедия со смертельным исходом в Джизаке произошла на аттракционе отечественного производства. Напомним, в июне в парке Джизака погибла девушка в результате падения аттракциона «Летающая тарелка». Аттракцион был введен в эксплуатацию в марте, а в мае пресс-служба хокимията Джизакской области публиковала критический материал о состоянии парка, в котором говорилось о некачественных аттракционах и вероятности несчастных случаев.
Во время проверки комиссия также выявила незаконно действующие аттракционы. Для предупреждения дальнейших инцидентов аттракционы, установленные в 2017—2019 годах, будут сертифицированы. Работников, закрепленных за ними, будут обучать на специальных курсах, а сами аттракционы перед установкой и эксплуатацией пройдут технический осмотр и испытания.
Алексей Ким
Опубликуйте список парков и аттракционов.
Гулечка Утамбаева
В Фергане в парке отдыха,на атракционы продают билеты,включают и выключают атракционы дети 12-13лет.
dim dimov
Очередной каминг-аут. Оказывается никто не контролирует! А как завезли, а как растаможили без сертификации, а как установили без разрешения на строительство (и конечно же, проекта)?
И это не самое печальное: Госкомпромбез кроме талантливых людей, которые могут проверить Исключительно документы, не располагает техническими средствами дефектоскопии!
Farida Charif
Пусть во время испытаний на эти аттаркционы сажают всех тех, кто дал разрешение, начиная с хокима.
Slava K
Вот интересно..
Во всем мире ПРОВЕРКИ и выдача разрешения на эксплуатацию аттракционов — в начале весны, ПЕРЕД СЕЗОНОМ
У нас “обнаружили недостатки“, когда сезон почти окончен.
Господа!
Напишите — сколько закрыто опасных аттракционов?
Есть ли Гарантия Безопасности детей и всех остальных на остальных, работающих в парках?
Это важные вопросы и на них в статье нет ответа!
Nika 1769
а что, раньше перед установкой аттракционы не проходили тех. осмотр и испытания?! ужассс. люди умирают.
что делали и делают контролирующие органы? их надо привлечь к уголов. ответственности за бейздействие и коррупцию.
Лёлик Болик
Совсем совесть потеряли. Только о деньгах думаете. Рискуете жизнью и здоровьем детей.