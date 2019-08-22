Проверку 1845 аттракционов в 129 парках культуры и отдыха по всему Узбекистану провел Государственный комитет промышленной безопасности совместно с местными властями, министерствами по чрезвычайным ситуациям и культуры, Главным управления пожарной безопасности и «Узэнергоинспекцией». Об итогах проверки ведомство отчиталось на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций 20 августа, сообщило УзА.

Рабочие группы выявили, что у 1292 аттракционов нет технических паспортов, у 1106 — журнала ежедневного технического осмотра, у 928 аттракционов — инструкций по эксплуатации и установке. Кроме того, у 1258 работников, закрепленных за аттракционами, нет «понятия о порядке использования техники», рассказали представители комитета.

По 695 аттракционам не назначены ответственные лица, по 931 аттракционам не разработаны должностные инструкции операторов и ответственных лиц, в 854 аттракционах нет возможности оказания первой медицинской помощи.

«Как показывают выявленные недостатки, большинство аттракционов в парках культуры и отдыха не отвечает требованиям эксплуатации. Это опасно для жизни человека, — резюмировал председатель госкомитета промышленной безопасности Бахтиёр Гуломов. — Большинство аттракционов в нашу страну привозится из-за рубежа, в частности из Китая. Аттракционы отечественного производства не полностью отвечают требованиям. В результате возникает серьезная угроза жизни и здоровью человека».

Он заявил, что трагедия со смертельным исходом в Джизаке произошла на аттракционе отечественного производства. Напомним, в июне в парке Джизака погибла девушка в результате падения аттракциона «Летающая тарелка». Аттракцион был введен в эксплуатацию в марте, а в мае пресс-служба хокимията Джизакской области публиковала критический материал о состоянии парка, в котором говорилось о некачественных аттракционах и вероятности несчастных случаев.

Во время проверки комиссия также выявила незаконно действующие аттракционы. Для предупреждения дальнейших инцидентов аттракционы, установленные в 2017—2019 годах, будут сертифицированы. Работников, закрепленных за ними, будут обучать на специальных курсах, а сами аттракционы перед установкой и эксплуатацией пройдут технический осмотр и испытания.