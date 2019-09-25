В Узбекистане стартовала неделя информационно-коммуникационных технологий ICTWeek 2019. Компания Huawei, являясь постоянным участником ежегодного мероприятия, представляет свои инновационные решения на ИКТ-форуме и выставке ICTExpo 2019. Сюда входят технологии и сферы применения 5G, решения по модернизации существующей ИКТ-инфраструктуры, решения для «безопасных» и «умных городов», последние новинки мобильных устройств и многое другое.

В этом году компания Huawei выступает в качестве генерального спонсора ICTWeek 2019 и принимает участие в основных мероприятиях, организованных в рамках недели. На форуме Digital Uzbekistan компанию представляют спикеры из Евразийского региона Huawei, освещая темы модернизации ИКТ-инфраструктуры страны, применения технологий 5G и проект электронного здравоохранения для Узбекистана.





Одним из основных топиков стало выступление Дмитрия Полпуденко, исполнительного менеджера по стратегическому маркетингу Huawei Евразия. Он раскрыл примеры международного опыта консолидации ИКТ-инфраструктуры и пути применения данного опыта в Узбекистане. Рост плотности базовых станций, увеличение покрытия оптоволокном, строительство национальных дата-центров, создание крепкой экосистемы с партнерами — все это сможет поспособствовать повышению ИКТ-индекса Узбекистана и напрямую повлиять на рост экономики страны.

Посетители ИКТ-выставки могут наглядно ознакомиться с решениями и продуктами Huawei на стенде компании в зале Атриум. Здесь приведена демонстрационная версия проекта по управлению городскими инфраструктурами на основе интеграции информационных технологий: облачные вычисления, аналитика больших данных, искусственный интеллект и интернет вещей.





На выставке специалисты компании Huawei также демонстрируют инновационные способы применения технологии 5G в различных отраслях, раскрывая бесконечный потенциал ее коммерческого использования. Главная цель развертывания сетей 5G — повышение качества обслуживания клиентов и расширение возможности цифровой трансформации промышленности.

«Компания Huawei является постоянным участником одного из основных мероприятий в сфере ИКТ в Узбекистане. Мы рады, что число компаний-участников и партнеров из ряда представителей ИКТ-индустрии, а также посетителей растет с каждым годом. Это доказывает интерес к инновациям и технологическим трендам со стороны как правительства, так и конечных пользователей цифровых услуг. Приглашаем всех посетить стенд компании Huawei, чтобы узнать какие инновационные технологии помогут нам вместе построить взаимосвязанный интеллектуальный Узбекистан», — отметил Лю Цзясин, генеральный директор Huawei.





В демонстрационной зоне для потребителей представлены интеллектуальные мобильные устройства, включая последние новинки компании. Все желающие смогут протестировать флагманы Huawei, оценить их дизайн и функциональность.

Одно из главных мест занимает смартфон Mate X, работающий на процессоре Huawei Balong 5000. Он открывает эпоху сетей 5G и предоставляет новые возможности использования устройства.

Компания Huawei в Узбекистане осуществляет свою деятельность более 19 лет. На протяжении этого времени компания принимала непосредственное участие в построении и модернизации ИКТ-инфраструктуры Республики Узбекистан. Huawei был реализован ряд крупных проектов по созданию ИКТ-инфраструктуры мобильных и фиксированных операторов связи.





С 25 по 27 сентября выставочный стенд компании Huawei будет открыт для всех посетителей «Узэкспоцентра» в дни ICTWeek 2019.

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