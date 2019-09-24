Ucell в сотрудничестве с первым IT Park в Узбекистане объявляют о новом престижном конкурсе для разработчиков Ucell Mobile Challenge 2019. На нем каждый, кто обладает соответствующими навыками, сможет попробовать свои силы и получит возможность выиграть денежные призы.

Главной целью конкурса является поиск и поддержка лучших технологических идей в сфере разработки программного обеспечения для мобильных устройств и доведение данных идей до реализации в виде прототипа непосредственно за время проведения конкурса.

Всего в Ucell Mobile Challenge 2019 три направления:

торговые приложения (кафе и рестораны, система для торговых представителей, торговая площадка);

(кафе и рестораны, система для торговых представителей, торговая площадка); полезные приложения для гостей и жителей страны (туризм, такси);

(туризм, такси); приложения сферы FinTech (скоринговая система, кредитная платформа, платформа мониторинга и учета денежных средств и управления финансами, необанк, оплата через смартфон).

Будущим участникам необходимо учитывать, что их приложения должны соответствовать следующим требованиям:

Иметь привязку к номеру мобильного телефона абонента, способ монетизации. Решать одну и более бизнес-задач. Легко интегрироваться со сторонними системами. Быстро внедряться. Иметь разумную стоимость запуска и владения. Быть надежным с точки зрения информационной безопасности. Обладать интуитивно понятным интерфейсом.

Участвовать в конкурсе можно как одному, так и с командой.

Победители конкурса будут определены 25 ноября после 23-дневного хакатона, который пройдет с 19 октября по 10 ноября.





Разыгрываются следующие призы:

первое место — 300 млн сумов;

— 300 млн сумов; второе место — 200 млн сумов;

— 200 млн сумов; третье место — 100 млн сумов.

Последний день приема заявок — 13 октября.

Заявки принимаются на официальном сайте IT Park на русском и узбекском языках.

Продукт, предоставленный в рамках конкурса и занявший любое из призовых мест передается в собственность компании Ucell.

Партнерами проекта выступают Союз молодежи Узбекистана и контент-провайдер Smile Mobile.

Сайт: it-park.uz

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