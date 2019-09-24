Ucell в сотрудничестве с первым IT Park в Узбекистане объявляют о новом престижном конкурсе для разработчиков Ucell Mobile Challenge 2019. На нем каждый, кто обладает соответствующими навыками, сможет попробовать свои силы и получит возможность выиграть денежные призы.
Главной целью конкурса является поиск и поддержка лучших технологических идей в сфере разработки программного обеспечения для мобильных устройств и доведение данных идей до реализации в виде прототипа непосредственно за время проведения конкурса.
Всего в Ucell Mobile Challenge 2019 три направления:
- торговые приложения (кафе и рестораны, система для торговых представителей, торговая площадка);
- полезные приложения для гостей и жителей страны (туризм, такси);
- приложения сферы FinTech (скоринговая система, кредитная платформа, платформа мониторинга и учета денежных средств и управления финансами, необанк, оплата через смартфон).
Будущим участникам необходимо учитывать, что их приложения должны соответствовать следующим требованиям:
- Иметь привязку к номеру мобильного телефона абонента, способ монетизации.
- Решать одну и более бизнес-задач.
- Легко интегрироваться со сторонними системами.
- Быстро внедряться.
- Иметь разумную стоимость запуска и владения.
- Быть надежным с точки зрения информационной безопасности.
- Обладать интуитивно понятным интерфейсом.
Участвовать в конкурсе можно как одному, так и с командой.
Победители конкурса будут определены 25 ноября после 23-дневного хакатона, который пройдет с 19 октября по 10 ноября.
Разыгрываются следующие призы:
- первое место — 300 млн сумов;
- второе место — 200 млн сумов;
- третье место — 100 млн сумов.
Последний день приема заявок — 13 октября.
Заявки принимаются на официальном сайте IT Park на русском и узбекском языках.
Продукт, предоставленный в рамках конкурса и занявший любое из призовых мест передается в собственность компании Ucell.
Партнерами проекта выступают Союз молодежи Узбекистана и контент-провайдер Smile Mobile.
Сайт: it-park.uz
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