Антимонопольный комитет Узбекистана рекомендовал агентству «Узстандарт» пересмотреть отдельные пункты в проекте постановления Кабинета Министров о дополнительных мерах по защите прав потребителей.

Документ, подготовленный «Узстандартом», вынесен на обсуждение 19 сентября и содержит ряд предложений, среди которых:

запрет продажи продукции, не маркированной национальным знаком соответствия. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, состоит из 102 пунктов, каждый из которых включает несколько товаров;

запрет на импорт бывших в употреблении автомобильных и сельскохозяйственных шин, запасных частей для автотранспортных средств, продукции текстильной и легкой промышленности, электробытовой техники;

ввоз энергопотребляющей продукции разрешается официальным представителям завода производителя (официальным дилерам) только при наличии не менее одного сервисного центра в регионах страны. В список электротехники, на которую может распространиться новый порядок, вошли: холодильники, вентиляторы, кондиционеры, посудомоечные и стиральные машины, пылесосы, сотовые аппараты и другие.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года в случае принятия проекта постановления.

«Проектом предусматривается ряд случаев, которые могут затронуть интересы физических и юридических лиц, субъектов предпринимательства, а также способны воздействовать на конкурентную среду», — говорится в сообщении АМК.

В комитете предложили исключить из документа пункт о ввозе электротехники официальными дилерами только при наличии сервисного центра. Такие меры могут привести к дополнительным затратам завода производителя, сокращению участников рынков, а также затрагивают интересы потребителей, отметили в АМК.

В проекте постановления правительства, разработанном «Узстандартом», также указывается, что при отсутствии на момент сертификации аккредитованной испытательной лаборатории (центра) по данному виду продукции (виду испытаний) орган по сертификации может определить возможность, а также место и условия испытаний, обеспечивающие объективность их результатов.

По мнению комитета, выбор испытательной лаборатории по усмотрению органа по сертификации, а также определение условия испытаний без участия заказчика может привести к коррупции. АМК предложил определить возможность, место и условия испытаний органом по сертификации по согласованию с заказчиком.

Рекомендации о пересмотре указанных пунктов направлены разработчику проекта — агентству «Узстандарт», сообщили в Антимонопольном комитете. Обсуждение документа продлится до 3 октября.