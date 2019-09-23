Ташкентский клуб «Пахтакор» в двенадцатый раз стал чемпионом за шесть туров до завершения Суперлиги Узбекистана по футболу, сообщила пресс-служба команды.

В 20-м туре чемпионата «Пахтакор» обыграл «Металлург» со счетом 2:1. Столичная команда открыла счет в первом тайме на 26-й минуте. «Металлург» активно начал второй тайм и на 77-й минуте сравнял счет, но вскоре «Пахтакор» забил еще один гол. До конца матча счет на табло сохранился.

После этого матча в активе «Пахтакора» насчитывалось 56 очков, команда опередила два ташкентских клуба «Локомотив» — 37 баллов и «Бунёдкор» — 37 баллов. В четверг «Пахтакор» сыграет с каршинским «Насафом» за Кубок Узбекистана.

В этом сезоне чемпионата участвуют 14 команд. Сам турнир проходит в два круга, команды сыграют в общей сложности 26 игр.