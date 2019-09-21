На несанкционированных митингах в Нур-Султане и Алматы задержаны 57 человек, сообщило издание Tengrinews со ссылкой на Министерство внутренних дел Казахстана.

«21 сентября в Нур-Султан и Алматы организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан и безопасности дорожного движения», — приводит издание данные пресс-службы министерства.

Сейчас в отношении 57 задержанных рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Днем ранее Генеральная прокуратура Казахстана призвала жителей неукоснительно соблюдать закон, «не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях и деятельности организаций, запрещенных на территории страны».

По данным «Азаттык», казахской редакции радио «Свобода», в Алматы были задержаны около 20 человек на пешеходной улице Панфилова рядом с площадью Астана.

«Сотрудники полиции затолкали их в автозаки, которые тронулись с места. Среди задержанных были пожилые женщины, которые говорили, что пришли на площадь „просто так“», — пишет издание.

С утра 21 сентября на площади Астана и прилегающей к ней районах дежурили десятки полицейских, на месте были припаркованы автобусы и микроавтобусы полиции. Этот район указало площадкой для проведения митинга движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), запрещенное в стране и названное судом «экстремистской организацией».

Задержания в Нур-Султане и Шымкенте также в точках, которые ДВК обозначило как места протестов. Задержаниям подверглись десятки человек.

Митингующие требуют не допустить реализации совместных с Китаем производственных и инфраструктурных проектов в Казахстане и освободить людей, внесенных правозащитниками в список политических заключенных.