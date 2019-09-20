Объем денежных переводов из России в Узбекистан в первом полугодии превысил 2 млрд долларов, что примерно на 200 млн долларов больше, чем в аналогичный период 2018 года, когда было отправлено 1,8 млрд долларов. Цифры по трансграничным денежным переводам опубликовал Центральный банк России.

Узбекистан лидирует среди стран СНГ по объему денежных переводов из России, как и в прошлом году. Значительно отстает Таджикистан, находящийся на втором месте, — в эту страну из России прислали 1,1 млрд долларов за полгода. На третьем месте по объему переведенных денег Кыргызстан с 935 млн долларов. Казахстан расположился на шестом месте, туда за полгода из России прислали 268 млн долларов.

Средняя сумма одного перевода в Узбекистан — также наиболее высокая среди стран СНГ — составила во II квартале 372 доллара (в I квартале — 349 долларов, во II квартале 2018 года — 375 долларов). Значительно меньше оказались средние суммы перевода в Таджикистан — 150 долларов, Кыргызстан — 185 долларов и Казахстан — 138 долларов.

Как сообщал на этой неделе и. о. начальника Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Бахтиёр Турсунов, трудовыми мигрантами являются более 2,5 миллиона граждан Узбекистана, или более 7% населения страны. При этом более 2 миллионов из них находятся в России. Денежные переводы от трудовых мигрантов составляют 5,1 млрд долларов, или 10% от ВВП страны.