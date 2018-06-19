Узбекистан — на первом месте среди стран СНГ по объему денежных переводов из России. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России за первый квартал.

Всего физические лица перевели в Узбекистан 726 млн долларов. Средняя сумма перевода составляет 314 долларов.

Граждане России направили в страну 200 млн долларов, средняя сумма перевода — 216 долларов. Нерезиденты отправили в Узбекистан 525 млн долларов, средняя сумма одного перевода — 380 долларов.

Вторая по объему полученных из России денежных переводов страна — Таджикистан, в первом квартале туда было переведено 487 млн долларов. Кыргызстан получил в качестве переводов 434 млн долларов, Армения — 209 млн долларов, Азербайджан — 191 млн долларов, Украина — 158 млн долларов, Казахстан — 143 млн долларов, Молдова — 109 млн долларов, а Беларусь — 73 млн долларов.

Замыкает список стран СНГ Туркменистан, в страну в первом квартале было переведено 200 тысяч долларов.

Ранее Центральный банк Узбекистана сообщал, что объем получаемых физическими лицами денежных переводов в январе-апреле составил 1,3 млрд долларов.