В 2019 году Ташкент впервые стал официальным участником Европейской недели мобильности, которая ежегодно проходит с 16 по 22 сентября и в которой участвуют около 50 стран. Инициаторами мероприятий в рамках Европейской недели мобильности в Ташкенте выступает хокимият столицы при поддержке делегации Европейского союза в Узбекистане.

На протяжении недели в городе запланировано проведение мероприятий, направленных на продвижение здорового образа жизни среди населения и улучшение качества жизни через популяризацию разнообразных методов передвижения. Организаторы приглашают жителей и гостей столицы принять участие в двух кампаниях.

День бесплатного метро

19 сентября, все станции Ташкентского метрополитена

Сегодня у метрополитена Ташкента продолжительностью более 37 км с 29 станциями ежедневный пассажиропоток составляет всего 200 тысяч человек — это очень низкий показатель в сравнении с другими мировыми столицами.

С целью популяризации использования метро 19 сентября проезд в метрополитене будет бесплатным. Переходы на станциях превратятся в площадку для выступлений музыкантов, актеров и других развлекательных программ.

Организаторы акции надеются, что жители, оставившие в этот день автомобили и решившим добраться до работы на метро, смогут оценить экономичность и быстроту данного вида транспорта.

День без автомобиля

22 сентября, ул. Лутфий

22 сентября жители и гости столицы приглашаются оставить автомобили и совершить пешую прогулку по улице Лутфий Учтепинского района. Улица будет закрыта для автомобилей в течение всего дня, чтобы участники могли поучаствовать в развлекательных и образовательных мероприятиях.

В этот день будут проведены мастер-классы, мини-конкурсы, посвященные вопросам городской мобильности, безопасности, важности взаимного уважения между пешеходами, велосипедистами и водителями.

Завершится День без автомобиля праздничным концертом в парке «Сеул». Мероприятия этого дня пройдут под девизом «Ходи с нами!»

В этом году к Европейской неделе мобильности присоединилось свыше 2450 городов по всему миру. Растущее количество участников — подтверждение того, что все больше и больше городов чувствуют необходимость развития устойчивого городского транспорта и продвижения здорового образа жизни, говорится в сообщении организаторов.

В мае 2018 года правительство Узбекистана утвердило Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения на 2018−2022 годы, которой предусмотрено проведение каждую пятницу Дня безопасности дорожного движения и раз в месяц — акции «День без автомобиля», однако эта акция до сих пор проводилась без перекрытия улиц.