Кабинет Министров 17 сентября утвердил порядок регистрации мобильных устройств, используемых, ввозимых и производимых для реализации или личного пользования на территории Узбекистана. Регистрация является обязательной, за исключением устройств, находящихся в стране в роуминге.

Система регистрации мобильных устройств по IMEI заработала с апреля. Статус устройства проверяется на официальном сайте системы — www.uzimei.uz.

Сейчас все мобильные устройства регистрируются бесплатно в автоматическом режиме путем их подключения (активизации) к сетям операторов мобильной связи. С 1 ноября для регистрации устройства физические лица, импортеры и производители должны будут обращаться к оператору или регистратору системы. С 1 декабря услуга регистрации станет платной.

Зарегистрированные мобильные устройства не подлежат повторной регистрации.

База данных IMEI-кодов, формируемая системой, состоит из:

белого списка — список IMEI-кодов мобильных устройств, которые зарегистрированы в автоматическом режиме путем их подключения (активизации) к сетям операторов мобильной связи до 1 ноября. Мобильным устройствам, включенным в белый список, разрешается пользование услугами мобильной связи в порядке, согласно договору с оператором мобильной связи и действующему тарифу;

черного списка — список IMEI-кодов мобильных устройств, которые не зарегистрированы в установленном порядке, а также утерянных и краденных мобильных устройств согласно информации правоохранительных органов, клонированные и неопознанные IMEI-коды мобильных устройств. Мобильным устройствам, включенным в черный список, ограничивается пользование услугами мобильное связи (за исключением IMEI-кодов мобильных устройств, находящихся одновременно в связанном белом списке), с направлением абоненту SMS-уведомления о причине внесения в черный список.

Под ограничением пользования услугами мобильной связи подразумевается невозможность получения любой телекоммуникационной услуги через мобильное устройство;

серого списка — список IMEI-кодов мобильных устройств, которые не были внесены в белый или черный списки, но получающие доступ к услугам мобильной связи на срок не более 30 дней с момента первого сетевого события в сети оператора мобильной связи;

связанного белого списка — список IMEI-кодов мобильных устройств, которые:

клонированы или не опознаны, однако автоматически зарегистрированы со связкой IMEI-кода с номером телефона абонента до 1 ноября;

являются новыми мобильными устройствами, отвечающими требованиям, установленным международной ассоциацией GSM с IMEI-кодом, занесенным в базу данных IMEI-кодов с другим мобильным устройством, до установления факта клонирования IMEI-кода. Они регистрируются у оператора или регистратора системы с предъявлением документов на мобильное устройство в связке с IMEI-кодом и номером телефона абонента.

Импортеры и производители могут осуществлять регистрацию мобильных устройств в явочном порядке у оператора системы или через ЕПИГУ, физические лица — в явочном порядке у оператора системы, через SMS или USSD запросы, почтовую связь, ЕПИГУ или сайт оператора системы.

Рассмотрение анкеты физического лица и регистрация IMEI-кодов мобильных устройств проводится в течение 3 рабочих часов (у импортеров и производителей — 3 рабочих дня). После окончания регистрации система в течение 1 рабочего часа (у импортеров и производителей — 1 рабочий день) выставляет счет на оплату. После произведения оплаты все IMEI-коды в течение 1 рабочего часа (у импортеров и производителей — 1 рабочий день) вносятся в белый список.

Согласно постановлению, оператор системы имеет право запрашивать у операторов мобильной связи необходимую техническую информацию, включая данные работы устройства, параметры сетевых событий и активностей, совершенных устройством в режиме реального времени.

«В интересах обеспечения безопасности и обороноспособности государства, правоохранительных органов и при проведении особо важных общественно-политических мероприятий оператор системы по запросу правоохранительных органов осуществляет принудительное приостановление и возобновление работы мобильных устройств», — говорится в документе.

Постановлением утвержден список типов мобильных устройств, подлежащих в системе регистрации по IMEI. Регистрация планшетов, смартфонов, мобильных телефонов, портативных устройств, включая карманный персональный компьютер — все с SIM-модулем, а также кнопочные телефоны осуществляется через обращения к оператору системы.

Регистрация адаптеров, WLAN роутеров, транспортных средств, электронных книг, компьютеров и ноутбуков, модемов, часов и фитнес-браслетов, счетчиков электроэнергии — все с SIM-модулем — осуществляется оператором системы автоматически после первого сетевого события, без участия пользователей.

Размер оплаты за регистрацию IMEI-кодов для импортеров составит 20% от базовой расчетной величины, производителей — 10% от БРВ, физических лиц (резидентов) — 20% от БРВ (при регистрации в течение 30 дней после первого сетевого события) и 25% от БРВ (при регистрации по истечении 30 дней с момента первого сетевого события).

Для физических лиц-нерезидентов регистрация устройств бесплатна при использовании зарубежной SIM-карты (роуминг) или местной SIM-карты до 30 дней. По истечении месяца регистрация будет стоить 20% от БРВ.

Напомним, введение регистрации мобильных устройств по IMEI предусмотрено постановлением правительства от 22 октября 2018 года. Оператором системы выбран Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана. Ее внедрением занимается узбекско-американское совместное предприятие.