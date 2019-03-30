С 1 апреля в Узбекистане заработает система учета и автоматической регистрации мобильных устройств, используемых в сетях местных GSM-операторов, сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Регистрация будет бесплатной и проводиться оператором системы и операторами связи, говорится в сообщении.

Система учета и регистрации устройств позволит ограничить использование:

контрафактных устройств — устройств, у которых IMEI-код не соответствует фактической модели мобильного телефона;

устройств в «черном» списке, попавших в него по причине хищения или потери;

устройств, не прошедших процедуру таможенной очистки.

Статус устройства можно будет проверить на официальном сайте системы — www.uzimei.uz.

Система также будет обмениваться списками похищенных или утерянных абонентских устройств с ассоциацией GSMA и получать от нее информацию для регистрации устройств. Сегодня к базе GSMA подключены 118 мобильных операторов из 43 стран.

Инфообмен с ассоциацией GSMA ограничит использование устройств, похищенных или утерянных на территории других государств, в Узбекистане, а в сетях компаний-членов GSMA будет невозможно использовать устройства, внесенные в «черный» список в Узбекистане, отмечается в сообщении.

Внедрение регистрации мобильных устройств по по IMEI-коду предусмотрено постановлением правительства от 22 октября 2018 года. Оператором системы выбрано ГУП «Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана».