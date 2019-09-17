Сегодня, 17 сентября, в Чиракчинском районном суде по уголовным делам Кашкадарьинской области начался открытый судебный процесс по рассмотрению уголовного дела в отношении подсудимых — рабочего предприятия «Хисор сарлочин» Бахриддина Исамова (1963 г. р.) и заместителя хокима Яккабагского района Мансура Туймаева (1976 г. р.). Об этом «Газете.uz» сообщил исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Напомним, в июле предприниматель Бахриддин Исамов облил бензином заместителя хокима Яккабагского района и поджег его, пытаясь помешать тому снести здание, где располагалось торговое помещение предприятия «Хисор сарлочин».

Позже, в сентябре, Бахриддин Исамов был освобожден из-под стражи, а прокуратура района переквалифицировала обвинение с части 1 статьи 97 (умышленное убийство) УК на статью 98 (умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения). В уголовном деле также фигурировала статья 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление).

Таким образом, теперь Бахриддин Исамов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 25, 98 (покушение на умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения) Уголовного кодекса.

Мансур Туймаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 192−1 (нарушение права частной собственности) и пунктом «а» части 2 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий) УК.

В ходе суда будут опрошены более 15 потерпевших и более 60 свидетелей. Уголовное дело рассматривается под председательством председателя Чиракчинского районного суда по уголовным делам Кашкадарьинской области Лутфуллы Мамараджабова.

Судебный процесс продолжается. Следующее заседание суда состоится 25 сентября.