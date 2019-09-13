Новым хокимом Серелийского района Ташкента назначен Бахтиёр Абдувахитович Шамуратов, сообщила пресс-служба столичной администрации. До этого он с октября 2018 года возглавлял хокимият Яккасарайского района.

Бахтиёр Шамуратов (1978 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного аграрного университета (1999) и Налоговой академии ГНК Узбекистана (2002).

Ранее работал директором Департамента развития туризма при хокимияте Ташкента (2018), заместителем хокима Сергелийского района по вопросам экономики (2014−2018), заместителем начальника отдела инвестиций и капитального строительства Управления экономики Ташкента (2012−2014), в 1999—2012 годах — в системе Государственного налогового комитета на разных должностях.

Предыдущий хоким Сергелийского района Нозим Хусанов накануне был утвержден министром занятости и трудовых отношений Узбекистана.