В субботу и воскресение произойдет очередное вторжение влажного воздуха на территорию Узбекистана. Ожидается увеличение облачности, местами возможно усиление ветра, сообщила пресс-служба Узгидромета.

К вечеру 14 сентября в отдельных районах Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Ферганкой областях возможен небольшой дождь. В воскресенье местами в Ташкентской и Ферганской областях возможен дождь. К самому концу недели ожидается незначительное понижение температуры.

В начале следующей недели по республике вновь установится погода без осадков, температура воздуха будет в пределах +12…+15 градусов ночью, днем — +24…+27 градусов.