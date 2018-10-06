Хокимом Чиланзарского района Ташкента назначен Сарвар Тошматович Махаметов. До назначения с 2016 года он работал хокимом Яккасарайского района, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе городской администрации.





Сарвар Махаметов (1977 г. р.) родился в Ташкенте. В 1999 году окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт (ныне Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог).

В начале своей трудовой деятельности работал автомехаником (1993−1999), затем региональным менеджером на совместном предприятии «Узсматана-сантехника». В 2005—2010 годы занимал должность заместителя хокима Бектемирского района по вопросам экономики и социального развития, временно исполняющим обязанности первого заместителя хокима и врио хокима.

В 2010—2016 годы возглавлял хокимият Бектемирского района.

Даврон Хидоятов, работавший и. о. хокима Чиланзарского района, ранее был назначен первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций.





Бахтиёр Абдувахитович Шамуратов назначен исполняющим обязанности хокима Яккасарайского района. До назначения он работал директором Департамента развития туризма при хокимияте Ташкента.

Бахтиёр Шамуратов (1978 г. р.) родился в Ташкенте. В 1999 году окончил Ташкентский государственный аграрный университет, а в 2002-м — Налоговую академию. В 1999—2012 годы работал в системе Государственного налогового комитета на различных должностях. В 2012 году стал заместителем заместителем начальника отдела инвестиций и капитального строительства Ташкентского городского экономического управления.

С 2014 по 2018 год занимал должности заместителя хокима по вопросам экономики и социального развития, заместителя хокима по вопросам экономического и социального развития, сферы услуг и предпринимательства, заместителем хокима по вопросам экономики и предпринимательства в Сергелийском районе.