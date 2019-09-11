Российские разработки средств и методов реабилитации пациентов планируется внедрить в медицинских учреждениях Узбекистана, заявил министр здравоохранения Алишер Шадманов.

Первая национальная конференция «Реабилитология: достижения, проблемы, перспективы» прошла в Ташкенте 10 сентября. На мероприятии представлена цифровая компьютеризированная система реабилитации пациентов, разработанная научной группой под руководством академика Российской академии наук Константина Лядова.

«Сейчас Министерство здравоохранения Узбекистана рассматривает возможность использования новой цифровой системы российской разработки в Узбекистане по направлениям кардиологии, травматологии, неврологии», — сказал Алишер Шадманов, выступая на конференции.

По данным Минздрава, ежегодно в Узбекистане нуждаются в реабилитации 46 тысяч больных с инсультом и 13 тысяч — после черепно-мозговых травм. В республике также проживают 700 тысяч человек с инвалидностью, которым тоже необходимы реабилитационные мероприятия. При этом пропускная способность действующих реабилитационных центров — не более 20 тысяч пациентов в год.

«Одна из особенностей нашей компьютеризированной системы в том, что обрабатывает историю болезни и составляет индивидуальную программу восстановления пациента искусственный интеллект», — сообщил в ходе конференции генеральный директор компании «Орторент», выпускающей разработку, Олег Великов. В частности, тренажеры управляются с помощью специальных электронных карт, на которые записаны назначенные курсы восстановления.