Первый контейнерный поезд из Афганистана со станции Хайратон отправился в четверг в Китай, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Маршрут пролегает через железнодорожно-автомобильный «Мост Дружбы» транзитом через Узбекистан и Казахстан. В составе поезда имеется 41 контейнер. Они нагружены полуобработанным камнем минерального талька.

На заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в июле Узбекистан и Афганистан договорились активизировать взаимную торговлю и транзит грузов. По данным министерства транспорта Узбекистана, в 2019 году компания «Узбекистон темир йуллари» установила скидку в 20% на перевозку зерна и муки из Казахстана в Афганистан, а также отменила дополнительные сборы на коммерческие грузы, вывозимые из соседней страны.

«Для активизации транзита афганская сторона намерена предоставить Ташкенту номенклатуру и объемы экспорта грузов из Афганистана в Китай и страны ЕС», — отметил на заседание глава Минфина Афганистана.