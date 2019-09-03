3 сентября примерно в 7:00 в Джамбайском районе Самаркандской области столкнулись автобус Isuzu и грузовик МАN. В результате аварии автобус опрокинулся.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана, в автобусе находился 31 пассажир. Из них 22 человека получили ранения разной степени тяжести, 1 человек погиб.

На место происшествия были оперативно направлены 8 бригад скорой медицинской помощи. Они отвезли пострадавших в районное медицинское объединение.

Для оказания пострадавшим неотложной медицинской помощи с помощью санитарной авиации в Джамбай были доставлены дополнительные специалисты, такие как нейрохирург, хирург и травматолог.

Было принято решение перевезти 6 пострадавших для лечения в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, 3 человека остаются в районном медобъединении, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно.