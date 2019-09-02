1 сентября на открытой площади напротив улицы Вахида Абдуллы в Самарканде запустили праздничный салют, посвященный 28-й годовщине независимости Узбекистана. Один из горящих фейерверков упал на траву в 350 м от площади, в результате чего на 40 сотках земли сгорела сухая растительность.

Фото: Telegram.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы пожарной безопасности, С помощью трех пожарных и одной вспомогательной расчетов пожар потушен в 21:27. Пострадавших нет. Открытый огонь не перекинулся на близлежащие здания и организации.

Еще одно возгорание произошло в результате запуска салюта на открытой площади напротив театра музыкальной драмы имени М. Ташмухамедова в Карши. По сообщению ГСПБ, одно из пиротехнических изделий было с дефектом. Кроме того, его установили недостаточно высоко от земли, из-за чего произошел разрыв и один из декоративных огней отлетел на 300 м и упал на сухую траву. В результате пожара сгорела сухая растительность на площади 40 кв. м.

Фото: ГСПБ.

Три пожарных экипажа потушили пожар за пять минут, говорится в сообщении. Пострадавших нет, огонь не перекинулся на близлежащие здания.

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