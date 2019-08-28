В последнее время между Узбекистаном и Китаем в духе стратегического партнерства и сотрудничества динамично развиваются отношения. Особенно можно отметить сотрудничество в сфере привлечения кредитных линий Эксимбанка Китая.

В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан №ПП-2947 от 02.05.2017 года «О программе мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017−2021 годы», с 2017 года АКБ «Туронбанк» привлечены кредитные линии Эксимбанка Китая на общую сумму 144,4 млн долларов США для финансирования девяти проектов строительства и модернизации гидроэлектростанций.

В текущем году было введено в эксплуатацию две новые МГЭС. В марте 2019 года при Туябугузском водохранилище введена в эксплуатацию МГЭС с мощностью 12 МВТ и среднегодовой выработкой электроэнергии 41,2 млн кВт/ч. Каскад МГЭС на большом Ферганском канале введен в эксплуатацию в июле 2019 года со среднегодовой выработкой электроэнергии 72,8 млн кВт/ч. Также ведутся работы по созданию трех новых и модернизации четырех МГЭС, которые будут введены в эксплуатацию до конца 2020 года.

В ходе межправительственной комиссии во главе с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым в Пекине и в рамках реализации постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан №275 и №276 от 02.05.2019 года между АКБ «Туронбанк» и Эксимбанком Китая подписаны заемные соглашения на сумму 65,5 млн долларов США для финансирования проектов «Модернизация УП „Каскад Чирчикских ГЭС (ГЭС-10)“», УП «Каскад Самаркандских ГЭС (ГЭС-2Б)», УП «Каскад Ташкентских ГЭС (ГЭС-1)» и «Строительство Шаударской малой ГЭС на канале Даргом, строительство малой ГЭС на Пикете 135+50 канала Даргом в Самаркандской области».

После строительства и модернизации вышеуказанных пяти гидроэлектростанций мощность составит 76,2 МВт и среднегодовая выработка электроэнергии составит 469,9 млн кВт/ч.

В настоящий момент АКБ «Туронбанк» и АО «Узбекгидроэнерго» готовят новые проекты по строительству и модернизации гидроэлектростанций в Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Самаркандской областях на сумму 120,3 млн долларов США.

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