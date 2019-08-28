Комплекс для игры в гольф на территории площадью 200 га будет создан в Галляаральском районе Джизакской области, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана со ссылкой на постановление правительства от 27 августа.

Для реализации проекта создается общество с ограниченной ответственностью Mirasmanda Golf Resort. На территории комплекса планируется проводить профессиональные и любительские турниры по гольфу.

Как сообщили «Газете.uz» в Агентстве государственных услуг, данное ООО ещё не зарегистрировано в Узбекистане.