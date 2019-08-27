Сотрудники инспекции Бухарского областного управления по экологии и охране окружающей среды 24 августа задержали браконьеров, незаконно охотившихся на джейранов. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана.

Правонарушителями оказались четверо жителей Каракульского района — Уктам Сайилханов, Явлон Муродов, Джумабой Муродов и Наби Джураев. Ими были застрелены две особи взрослых джейранов, занесенных в Красную книгу Узбекистана.

В качестве вещественных доказательств у браконьеров изъяты оружие, боеприпасы и прожектор. Туши джейранов до принятия судебного решения переданы на временное хранение «Бухоро гушт-сут савдо».

Материалы дела по выявленным нарушениям направлены в Управление внутренних дел Бухарской области для проведения следствия и судебного преследования правонарушителей.