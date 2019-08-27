Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник в Самарканде встретился с отечественными и зарубежными блогерами, прибывшими на международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари».

«В последние годы Узбекистан открывается миру и хочет всю правду довести до международного сообщества. Самое главное, можно обсуждать, критиковать», — сказал глава государства.

Он отметил важную роль блогеров в освещении осуществляемых в стране реформ, продвижении культуры и исторического наследия народа Узбекистана на международном уровне. Президент также подчеркнул, что политика открытости будет продолжена.

«Очень рад видеть вас на узбекской земле, в древней колыбели цивилизации — Самарканде. Сегодня мы пишем новую историю Узбекистана. Наша цель — обеспечить комфортную жизнь народа, сделать так, чтобы он с уверенностью смотрел в будущее. Надеюсь, что и вы внесете свой вклад», — сказал он.

«Вижу среди вас и наших блогеров. Я горд этим. Знайте, что президент будет всегда поддерживать вас», — заключил Шавкат Мирзиёев.

XII международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» («Мелодии Востока») проводится на площади Регистан в Самарканде с 1997 года каждые два года. В этом году он собрал 146 певцов и музыкантов из 29 музыкальных групп, представляющих 33 страны. На церемонии открытия фестиваля выступили президент Узбекистана и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

В преддверии фестиваля в Ташкенте прошел первый Международный конгресс инфлюенсеров World Influencers Congress, на который приехали популярные блогеры и медиаперсоны из 40 стран.