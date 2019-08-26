Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев в выступлении на 21-м пленарном заседании в пятницу заявил о том, что так называемая «узбекская модель» развития страны была неверной.

Сегодня за счет переработки хлопка и экспорта текстиля Узбекистан зарабатывает 2 млрд долларов. Несколько лет назад только четверть выращенного хлопка перерабатывалась в стране, отметил сенатор.

«Я хочу напомнить это, некоторые вспоминают прошлое как ностальгию. В советское время только 8% хлопка перерабатывалось у нас, остальное экспортировалось, а потом возвращалось к нам в виде продукции с добавленной стоимостью», — сказал он.

«Сегодня мы перерабатываем 80% хлопка, и за границу продается готовая продукция. В прошлом, когда мы всей нацией, с мучениями, с привлечением детского труда собирали и продавали хлопок, зарабатывали в лучшие годы 1 млрд долларов. Сейчас только текстиль экспортируется на 2 млрд долларов, эту цифру мы в ближайшие годы планируем довести до 7 млрд долларов. Вот это практический результат нашей инвестиционной политики», — подчеркнул Садык Сафаев.

Первый замглавы Сената заявил, что реформы никогда не проходят легко, и особенно на самом начальном этапе они вызывают большие разногласия.

«Это свойственно таким обществам, где с реформами запоздали или только начинают осуществлять меры, которые должны были быть приняты много лет назад. Это, к сожалению, свойственно и Узбекистану. Например, возьмем ситуацию на финансовом рынке. Каждый экономист хорошо знает, что искусственно удерживать курс национальной валюты на высоком уровне вредно. Это вредит экспорту, открывает путь импорту», — сказал он.

Правительства должны своевременно проводить девальвацию, чтобы оздоровить экономику, продолжил Садык Сафаев. Он привел пример трех крупных девальваций в истории Казахстана. В 1999 году курс доллара увеличился с 84 до 138 тенге, обесцениванию валюты предшествовали падение цен на нефть, азиатский финансовый кризис 1997—1998 годов и российский кризис 1998 года. Из-за девальвации 2009 года нацвалюта подешевела с 122 до 144 тенге. Пять лет назад в результате кризиса в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) курс доллара подорожал с 155 до 185 тенге.

«Это позволило оздоровить их финансовую систему, вернуть равновесие в экономику», — отметил представитель руководства верхней палаты парламента.

По его мнению, из-за недостаточной финансовой грамотности ответственных лиц в Узбекистане, наоборот, велась противоположная политика — финансовая система вместо того, чтобы быть драйвером развития экономики, была барьером.

«В результате по валовому внутреннему продукту на душу населения Узбекистан входил во вторую сотню стран… Узбекистан с самым трудолюбивым населением занял 125-е место. Причина в одном: реформы проводились несвоевременно. В результате треть нашей рабочей силы — в сельском хозяйстве, что свидетельствует об отсталости, миллионы наших соотечественников вынуждены искать работу за границей», — сказал сенатор.

Во всех сферах, включая промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг, производительность труда очень низкая, заявил он.

«Если сравнить с Южной Кореей, то у нас во всех сферах производительность труда ниже в 10 раз. Наши экономисты уделяют мало внимания производительности труда, хотя это основа себестоимости продукции, зарплаты тоже связаны с этим. Почему не повышается зарплата? Потому что производительность труда низкая», — объяснил Садык Сафаев.

Сенатор признал, что собственная модель перехода на рыночные отношения, называемая «узбекской моделью» развития, была неверной политикой.

«Нужно открыто признать, что если бы три года назад президент волевым решением не повернул развитие страны, наше общество, экономика были на грани катастрофы. Сейчас выполняются единственно верные шаги, мы это должны хорошо понимать… Многие годы мы спокойно жили, говоря об „узбекской модели“, это было неверной политикой. Сегодня это исправляется. Главные направления [новой политики] — обеспечение потока инвестиций в самые отдаленные регионы, устойчивое развитие страны», — заявил первый зампредседателя Сената.

Ранее мы приводили часть выступления Садыка Сафаева о неработающих законах, проблемах с инвестициями, бизнес-этике госслужащих и неэффективных бизнес-форумах.