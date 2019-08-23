«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты блюд, которые можно приготовить из богатого урожая овощей, фруктов и грибов, характерных для конца лета.

Теплый салат из баклажанов и брынзы





Сочетание баклажанов и помидоров — это всегда беспроигрышный вариант. А если к ним добавить еще фету или брынзу, то салат получится очень вкусным.

Сырно-грибной открытый пирог (видеорецепт)





Начинка из шампиньонов в этом пироге получается сочной и нежной за счет плавленного сыра. Пирог вкусен и в теплом, и в охлажденном виде.

Галета с баклажанами и помидорами





Отличный вариант несладкой галеты с баклажанами и сочными помидорами. Главный плюс этого блюда в том, что оно не только вкусное, но и полезное.

Печеный картофель со сладким перцем





Картофель со сладким перцем получается очень ароматный и с хрустящей корочкой. Как гарнир картофель по этому рецепту прекрасно подойдет к любому блюду, а особенно к мясу.

Грушевый татин





Татин — это вид перевернутого пирога, в котором фрукты обжариваются в карамели перед запеканием. Лакомство родом из Франции, где уж точно знают толк в гастрономических изысках.

Рулетики из кабачков с курицей





Эти рулетики получаются невероятно нежными и сочными. Готовится блюдо очень быстро и выглядит оригинально.

Пирог с инжиром от Марты Стюарт





Это замечательный во всех отношениях пирог, в котором инжир отлично раскрывает свой вкус.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

Facebook: fb.com/zirauz

Instagram: @zirauz

Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz

Telegram на русском языке: t.me/zirauz

Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat

Телефон редакции: (+99899) 837−15−15