«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты блюд, которые можно приготовить из богатого урожая овощей, фруктов и грибов, характерных для конца лета.
Теплый салат из баклажанов и брынзы
Сочетание баклажанов и помидоров — это всегда беспроигрышный вариант. А если к ним добавить еще фету или брынзу, то салат получится очень вкусным.
Сырно-грибной открытый пирог (видеорецепт)
Начинка из шампиньонов в этом пироге получается сочной и нежной за счет плавленного сыра. Пирог вкусен и в теплом, и в охлажденном виде.
Галета с баклажанами и помидорами
Отличный вариант несладкой галеты с баклажанами и сочными помидорами. Главный плюс этого блюда в том, что оно не только вкусное, но и полезное.
Печеный картофель со сладким перцем
Картофель со сладким перцем получается очень ароматный и с хрустящей корочкой. Как гарнир картофель по этому рецепту прекрасно подойдет к любому блюду, а особенно к мясу.
Грушевый татин
Татин — это вид перевернутого пирога, в котором фрукты обжариваются в карамели перед запеканием. Лакомство родом из Франции, где уж точно знают толк в гастрономических изысках.
Рулетики из кабачков с курицей
Эти рулетики получаются невероятно нежными и сочными. Готовится блюдо очень быстро и выглядит оригинально.
Пирог с инжиром от Марты Стюарт
Это замечательный во всех отношениях пирог, в котором инжир отлично раскрывает свой вкус.
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