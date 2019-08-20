Работать 11 месяцев в году и не накопить на несколько дней счастливого и беззаботного отпуска? Все согласятся, что это несправедливо. Тем не менее, ездить в отпуск необходимо. Хватит откладывать — нужно ехать отдыхать уже сейчас.

Может, кто-то давно вдохновлялся фильмом Дэнни Бойла «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли и мечтает оказаться на побережье, но не знает, как это осуществить? Или есть желание отыскать место, где острова и пейзажи как с открытки, а вокруг много интересных занятий и локаций?

Бренды напитков Vitamin Drinktec и Impuls готовы подарить путевки именно в эту точку планеты.

Участвуя в летней акции Crazy Summer, можно выиграть подарки: смартфоны, смарт-часы и bluetooth-наушники. А главный приз — поездка в Таиланд на двоих.

Для участия необходимо:

купить любой из напитков Vitamin B, Vitamin C, Impuls;

зарегистрироваться в Telegram-боте и загрузить фотографию любого купленного открытого напитка Vitamin B, Vitamin C или Impuls и подписаться на официальный Telegram-канал Vitamin Drinktec;

каждую неделю участвовать в розыгрыше призов: телефон Redmi 6А, часы Miband 3, bluetooth-наушники.

В конце акции каждый, кто загрузил фотографию, участвует в розыгрыше главного приза — поездки в Таиланд на двоих.

Акция продлится до 10 сентября.





Пора паковать чемоданы, собирать пляжные принадлежности, и прихватив с собой солнечные очки и хорошее настроение, бежать навстречу отпуску.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−202−12−02

Telegram: t.me/vitamindrinktec

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