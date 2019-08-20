Функции лицензирования фармацевтической деятельности переданы Агентству по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Узбекистана, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции со ссылкой на решение правительства от 17 августа. Ранее лицензии выдавались Минздравом.

Агентство будет осуществлять надзор за производителями и оптовыми реализаторами лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отмечается в сообщении.

Теперь, согласно изменениям, в лицензии на производство медицинских препаратов будет также указываться тип лекарства.