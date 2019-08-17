Министерство народного образования и представительство Британского Совета в Узбекистане 15 августа подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Future English по реформированию изучения английского языка в школах. Об этом сообщила пресс-служба МНО.

В рамках проекта будет проведена оценка знаний языка учащихся 9−10-х классов на основе теста Aptis for Teens. Тестирование, как ожидается, будет проведено минимум в 150 школах. На основе полученных данных будет подготовлен отчет, который станет основой для планирования дальнейших шагов проекта.

Цель совместного проекта — найти эффективные пути повышения уровня владения английским языком у выпускников школ, которые вступают на рынок труда или поступают в вузы. В настоящее время в стране нет «надежных, сопоставимых с международными стандартами данных об уровне владения английским языком, необходимых для формирования национальной политики и стратегии преподавания английского языка», отметили в МНО.

Министр народного образования Шерзод Шерметов отметил, что выпускники школ должны владеть минимум тремя языками — государственным, русским и английским. По его мнению, улучшение преподавания английского «откроет новые возможности для наших выпускников».