Согласованная акция в Москве на проспекте академика Сахарова собрала более 50 тысяч человек, сообщила российская «Газета.ru» со ссылкой на данные проекта «Белый счетчик», занимающегося мониторингом количества людей на массовых мероприятиях.

После согласованного митинга в центре Москвы началось несанкционированное шествие, в ходе которого, по данным столичного МВД, задержали 136 человек.

Акция на проспекте Сахарова 10 августа стала самым массовым оппозиционным митингом с декабря 2011 года.

Фото: varlamov.ru

Мероприятие посетили журналисты Леонид Парфенов и Юрий Дудь, писатель Людмила Улицкая, а также рэперы Face, Ic3peak, Oxxxymiron и группа «Кровосток».

Цель акции — регистрация независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Подобные митинги — как согласованные с властями, так и несогласованные — проходят в Москве уже несколько недель подряд по выходным. К основному лозунгу акции «Допускай» добавился «Отпускай» в защиту задержанных на акции 27 июля.

Участники требуют регистрации в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Ивана Жданова, Любови Соболь и Ильи Яшина. Ранее избирательные комиссии постановили, что кандидатам не хватило подписей для выдвижения.

Несогласные с этим решением отмечают, что многие подписи были забракованы из-за ошибок сотрудников избирательных комиссий и чиновников, а сотни избирателей таким образом объявлены несуществующими.