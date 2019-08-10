Хокимият Ташкента объявил о запуске портала Mening ovozim («Мой голос»), где жители столицы могут высказать мнение по общественным вопросам и проголосовать за городские инициативы.
На портале mo.tashkent.uz доступно несколько разделов:
- «Городские новинки» с информацией о проделанной столичными властями работе;
- «Афиша» с планирующимися и уже проведенными мероприятиями;
- «Опросники», где жители могут проголосовать за изменения в городе и поделиться идеями.
Активное участие будет поощряться баллами, которые можно обменять на сувениры, одежду, электронику и билеты на мероприятия, отмечается в сообщении.
Борис Халиков
Ни один животрепещущий и важный для каждого горожанина вопрос не освещается: мороженное, афишаи так далее, бла бла.
Raxmatulla Raxim
НЕМНОЖКО СОМНЕВАЮСЬ В ЭФФЕКТИВНОСТИ САЙТА, ТАК КАК ДАЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСЛАННЫЕ В БОЛЕЕ “СЕРЬЕЗНЫЕ САЙТЫ“ (НПП) ИГНОРИРУЮТСЯ ЧИНОВНИКАМИ. А НА ЭТОМ САЙТЕ КТО БУДЕТ АНАЛИЗИРОВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? ЧИНОВНИКИ С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ ОБЗОРОМ И ИНТЕЛЛЕКТОМ? КТО? Вот в чем вопрос и КТО будет принимать решения? Или это очередной (беззубый) Общественный Совет при хокимияте?