Хокимият Ташкента объявил о запуске портала Mening ovozim («Мой голос»), где жители столицы могут высказать мнение по общественным вопросам и проголосовать за городские инициативы.

На портале mo.tashkent.uz доступно несколько разделов:

«Городские новинки» с информацией о проделанной столичными властями работе;

с информацией о проделанной столичными властями работе; «Афиша» с планирующимися и уже проведенными мероприятиями;

с планирующимися и уже проведенными мероприятиями; «Опросники», где жители могут проголосовать за изменения в городе и поделиться идеями.

Активное участие будет поощряться баллами, которые можно обменять на сувениры, одежду, электронику и билеты на мероприятия, отмечается в сообщении.