1 августа Тилейкбике Ульдашева и Перизат Бегжанова вместе с детьми вышли на площадь в центре Нукуса, чтобы выразить протест. Как писал 5 августа сайт AsiaTerra, одинокие матери жаловались на местные власти, которые, по их словам, не предоставляют пособия по безработице и не обеспечивают пособием по уходу за детьми.

По данным издания, около 20 представителей правоохранительных органов избили участниц акции, а потом вместе с детьми держали их в ОВД. Около 23:00 женщины были доставлены в суд, который оштрафовал Тилейкбике Ульдашеву на 2,4 млн сумов, а Перизат Бегжанову — на 1,1 млн сумов.

На следующий день после публикации новости Комитет женщин Узбекистана сообщил, что председатель комитета Эльмира Баситханова выедет на место, чтобы изучить ситуацию. 7 августа она посетила Нукус, сообщила пресс-служба комитета.

Изучение показало, что Тилеуйбийке Ульдашева жаловалась на социально-бытовые проблемы, которые остаются нерешенными долгое время. На встрече с руководителями региона с участием председателя Комитета женщин хокиму Нукуса Парахату Турешеву было поручено предоставить ордер на жилье.

Министерству здравоохранения Каракалпакстана поручено устроить Тилейкбике Ульдашеву уборщицей в медицинском объединении, а Нукусскому городскому совету Союза молодежи — принять ее ребенка в музыкальную школу.

Заявительница выразила желание заниматься предпринимательской деятельностью и попросила содействия в получении пустующего здания. Решение этого вопроса возложено на председателя Комитета женщин Нукуса Гульсару Абибуллаеву.

Перизат Бегжанова и Гулпаршин Кошанова сообщили, что их проблемы уже были решены до визита главы Комитета женщин Узбекистана.

В этот же день Эльмира Баситханова приняла еще около 20 женщин, обратившихся с жалобами и просьбами о содействии.

«Газете.uz» не удалось получить комментарии и подтверждение сообщения об избиении женщин в Национальной гвардии, в ОВД Нукуса и в Генеральной прокуратуре.