Вечером 7 августа в кыргызском селе Кой-Таш началась операция по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева, сообщило РИА Новости.

В резиденцию Атамбаева прибыл спецназ. У дома находились несколько сотен сторонников экс-президента, которые пытались оказать сопротивление силовикам. Очевидцы рассказывают, что спецназ применил светошумовые гранаты и резиновые пули.

Более 10 человек получили ранения резиновыми пулями. Среди раненых оказались журналистка информационного агенства 24.kg Аида Джумашева, бывший глава ГКНБ Абдил Сегизбаев и юрист Социал-демократической партии Нурбек Касымбеков.

Позже спецназ начал вторую попытку штурма дома. Примерно в это же время на территории резиденции начался пожар.

На фоне сообщений об операции президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал свой недельный краткосрочный отпуск и направился в Бишкек.



Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год. В конце июня парламент передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией, после чего прокуратура выдала заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. 27 июня депутаты лишили экс-президента неприкосновенности.

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос, что послужило поводом для начала спецоперации. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненное заключение.