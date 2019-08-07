Компания UzCarlsberg в очередной раз удостоилась высокой награды за качество, на этот раз — в престижном европейском институте Monde Selection. Знаменитая на весь мир награда, изображение которой украшает этикетки продуктов из более чем 95 стран мира, уже прилетела в Узбекистан, как еще один знак мирового признания стремительно развивающейся страны.





Татьяна Кураева, главный технолог: «На момент получения этой награды я еще не работала в UzCarlsberg в Узбекистане, и не догадывалась об огромных достижениях людей, работающих здесь.

Компания, перед которой стояли сложнейшие задачи, за один год интенсивной работы достигла высочайшего уровня оценки качества продукции на международной арене.

Получение такой награды говорит о колоссальном труде, который был вложен в направлении выпуска качественной продукции. Это свидетельство слаженной и высокопрофессиональной деятельности всех подразделений компании: отдела качества, производства, цеха розлива, технической службы, отдела маркетинга, руководства компании и функций, которые обеспечивают бесперебойную работу.

Только общими усилиями многих людей достигаются такие высокие результаты".

Monde Selection — организация, с 1961 года оценивающая качество потребительских товаров. Каждый год более 3000 продуктов со всего мира проходят здесь независимую оценку, для того чтобы завоевать право на «знак качества» от признанного брюссельского института. Некоторые сравнивают медаль Monde Selection с Нобелевской премией для продуктов питания, отражающей наиболее высокие стандарты индустрии в Европе и по всему миру.

Monde Selection сотрудничает с более чем 70 экспертами, в числе которых шеф-повара — обладатели Мишленовских звезд, всемирно известные энологи, профессора университетов, диетологи. Оценочные сессии проводятся в течение четырех месяцев с максимальным количеством в 10 продуктов, дегустируемых за одну сессию.





Процесс оценки начинается с органолептических тестов, которые оценивают внешний вид напитка, запах, вкус, послевкусие, ощущение во рту, соответствие заявленному профилю и так далее. Чтобы получить общее представление о качестве, эксперты анализируют и контролируют не только химические и микробиологические параметры, но и проверяют состав продукта. Особое внимание уделяется упаковке: дизайну, качеству, простоте использования и информации, представленной на этикетке. Несмотря на то, что Monde Selection не является органом по защите прав потребителей, институт проверяет соответствие заявленных на этикетке потребительских свойств продукции фактическим ее характеристикам. Потребители должны быть уверены в информации, указанной на этикетке и упаковке. Эта информация должна быть достоверной, точной и, конечно, соответствовать закону.

Особое внимание уделяется анализу общего качества продукта. На самом деле, продукт, который отвечает всем правилам гигиены и маркировки, не обязательно хорош с точки зрения потребителя. С другой стороны, продукт может иметь исключительное качество, но если его вкус не нравится потребителям, то все усилия приложены напрасно.





Таким образом, эксперты Monde Selection оценивают продукты в таких разных областях, как вкус, предпочтения, удобство использования, маркировка, упаковка и даже инновации.

Это — еще один повод стремиться к высочайшим стандартам, для того чтобы продукция отечественного производства занимала достойное место на международной арене. На сегодняшний день локальный бренд компании UzCarlsberg производится по лицензии в России, крупнейшим пивоваренным холдингом страны, а также экспортируется в страны ближнего зарубежья. Мировое признание позволит укрепить конкурентные позиции, повысить экспортный потенциал, а также обеспечить потребителей Узбекистана качественной продукцией.

С февраля 2019 года компания UzCarlsberg также стала первым предприятием в Узбекистане, получившим сертификат качества от Технического университета Мюнхена — авторитетного исследовательского центра, где проходят проверку сотни производителей Баварии.

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