План мероприятий по двустороннему сотрудничеству подписан между Академией Вооруженных сил Узбекистана и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 6 августа, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

Подписание состоялось в ходе встречи заместителя министра обороны Азизбека Икрамова с координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане Джоном Макгрегором.

«Намеченный на два года проект, в основном, направлен на военное образование, — сказал Джон Макгрегор. — Курсанты Узбекистана будут регулярно знакомиться с зарубежным опытом. В октябре ожидается проведение крупного международного семинара, посвященного вопросам безопасности в регионе, а в декабре — тренинга по теме кибербезопасности».

В ходе встречи стороны также обсудили состояние двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по способам его усиления.