Cеть магазинов GOODZONE спешит порадовать покупателей скидками на всю продукцию до 40% в честь приближающегося священного праздника Курбан хайит.

Акция проводится с 9 по 11 августа включительно.





В акции участвуют все категории товаров: от холодильников до мобильных аксессуаров.





Помимо скидки покупатель получает гарантированный cashback 5% на свой накопительный счет, который можно использовать при следующей покупке.





К тому же в каждом магазине GOODZONE можно сыграть в квест-игру: если найти спрятанного белого барашка в товаре, то можно получить скидку 99% на оплату при покупке данного товара в рассрочку. А если найти спрятанного черного барашка, можно получить скидку 50% при покупке данного товара.





Телефоны для справок: (+998) 71−207−03−07, (+998) 71−212−20−70, (+998) 95−142−03−07

Адреса GOODZONE:

Магазин №1: ул. А. Тимура 129Б

Ориентир: ст. метро «Шахристан» Магазин №2: Чиланзар-6, ТЦ Bunyodkor

Ориентир: ст. метро «Мирзо Улугбек»

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Сайт: goodzone.uz

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