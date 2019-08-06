Общенациональное движение «Юксалиш» объявило о запуске онлайн-платформы Jamoatchilik («Общественность»), созданной совместно с центром «Стратегия развития». Платформа создана для оперативного реагирования на предложения, вопросы и проблемы граждан и их своевременного решения, а также налаживания диалога с государственными органами.

«Платформа призвана расширить участие граждан и общественности в процессах реформирования в стране, вовлечь их в государственное и общественное управление, обеспечить открытость и прозрачность деятельности государственных органов, подотчетность и повысить их ответственность перед населением», — говорится в сообщении пресс-службы движения.

Через платформу принимаются предложения по совершенствованию законодательства, государственных и территориальных программ, а также срочные сообщения об актуальном событии. Поступающие предложения будут публиковаться на сайте и изучаться ответственными лицами, а результаты объявляться общественности.

Платформа также позволит проводить исследования и социологические опросы для изучения общественного мнения по актуальным вопросам. Авторов лучших предложений и активных участников обсуждений планируется поощрять. Результаты работы платформы будут анализироваться каждый квартал на отчетных встречах с участием широкой общественности.

В апреле 2018 года в Узбекистане был запущен портал коллективных электронных обращений Mening fikrim («Мое мнение»). Инициатором его разработки выступил президент Шавкат Мирзиёев, который предложил создать площадку для выражения гражданами своей позиции по важным вопросам.