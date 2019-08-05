Министерство здравоохранения Узбекистана нарушило антимонопольное законодательство, сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

Как отмечается в сообщении, 4 апреля управление здравоохранения Хорезмской области всем лечебно-профилактическим учреждениям региона дало письменное указание на предмет активного участия последних в приобретении книг от ООО «Урганч китоб маркази». Таким образом, допущено нарушение требований статьи 12 закона «О конкуренции» в части указания профильным организациям о приоритетном заключении договоров, необоснованного предоставления отдельным хозяйствующим субъектам льгот и привилегий.

Другой случай выявлен в Джизаке. 23 февраля Джизакское областное управление здравоохранения своим подведомственным больницам, объединениям, поликлиникам и СФП дало письменное указание по заключению договора на вывоз медицинского мусора с ООО «Махсус тиббий утилизация».

«В этом случае, также допущено нарушение законодательства в части обозначенного приоритета на заключение договоров с отдельными предпринимательскими структурами», — отметил АМК.

Данный факт в установленном порядке был рассмотрен Специальной комиссией. Выдано предписание об устранении нарушения законодательства. Таким образом, был достигнут пересмотр ранее принятого дополнительного приказа областного управления.

В июне Антимонопольный комитет выявил 37 фактов нарушения конкурентной среды в актах, принятых 11 территориальными управлениями Министерства здравоохранения Узбекистана. Все факты нарушения рассмотрены на заседании Специальной комиссии комитета.

В отношении девяти областных управлений здравоохранения выданы предписания об устранении нарушений законодательства о конкуренции, три акта отменены, еще по двум документам, факты нарушения устранены добровольно.