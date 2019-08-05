На базе Государственной инспекции по страховому надзору при Министерстве финансов создается Агентства по развитию страхового рынка при Министерстве финансов. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 2 августа.

Основными задачами агентства определены:

обеспечение открытости и прозрачности функционирования страхового рынка и деятельности его профессиональных участников;

защита прав потребителей страховых услуг и других участников страховых отношений, содействие в повышении доверия населения к страховому рынку и развитии страховой культуры в обществе;

лицензирование страховой деятельности страховщиков (перестраховщиков) и страховых брокеров, сертификация деятельности актуариев;

содействие в развитии традиционно востребованных и внедрении новых видов страховых услуг, усиление страховой защиты в сфере сельскохозяйственной деятельности.

Постановлением предусмотрено внедрение механизма оформления электронных полисов (Е-полис) по отдельным видам страхования, в том числе через интернет, мобильные приложения, инфокиоски, приравняв их к договорам (полисам) страхования на бумажных носителях.

В течение 2020−2022 годов будут поэтапно повышены минимальные размеры уставного капитала страховщиков, в зависимости от видов страховой деятельности.

С 1 января 2020 года ставка единого налогового платежа для юридических лиц — страховых (перестраховочных) брокеров и страховых агентов будет составлять 13% от комиссионных вознаграждений.