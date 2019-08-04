Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев принес публичные извинения перед народом Узбекистана за допущенные ошибки в Риштанском районе. Видеозапись извинения распространил Международный пресс-клуб.

На совещании 2 августа глава государства раскритиковал хокима Хорезмской области Фархода Эрманова, хокима Кашкадарьинской области Зафара Рузиева и хокима Ферганской области Шухрата Ганиева за массовые сносы имущества жителей и предпринимателей.

Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову, чтобы три провинившихся хокима выступили с обращением в интернете.

«Вы сами скажите, как они должны обратиться. Пусть скажут на всю страну: „Из-за моей глупости, предательства. Не думайте об Узбекистане так, я глупец“… Если необходимо, пусть соберут всех блогеров и дадут отчет», — сказал президент.

Глава Ферганской областной администрации начал со слов благодарности участникам благоустройства и реконструкции в Риштанском районе. В рамках программы «Благоустроенное село» там было снесено множество жилых домов и уничтожены многолетние деревья. К работам массово привлекались сотрудники разных организаций, что Минтруда назвало незаконным.

«В первую очередь, хочу поблагодарить всех, кто участвует в благоустройстве и реконструкции Риштанского района: постарше и помладше, взрослые и молодежь, особенно отцы и матери, совершившие хадж, сестры, молодые ребята — все они помогают в работах», — сказал он.

«Я скажу открыто — была ошибка. Я хочу попросить прощения за тех, кто допустил эту ошибку, я скажу, кто это и что с ними стало. В первую очередь, я сам как хоким области, моя вина в этой ошибке большая. Наши ошибки не должны наносить ущерб престижу нашего любимого Узбекистана, особенно реформам президента, проводимым сегодня. Мы должны удовлетворять потребности наших людей. Не наносить ущерб благородной идее „Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу“. Вы правильно поймите», — попросил хоким.

Глава Ферганской области заявил, что «президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, престиж Узбекистана» не имеют отношения к недостаткам и ошибкам, допущенным при строительстве центрального дехканского рынка.

«Допустили ошибку руководители — начиная от хокима области до руководителей района. Это надо отделить друг от друга. Это не должно наносить ущерб престижу Узбекистана. Очень вас прощу, сейчас на нас смотрят и в социальных сетях, я прошу у всех прощения и приношу извинения лично как хоким области», — заявил он.

Шухрат Ганиев попросил прощения за грубое отношение представителей районного хокимията, управления кадастра, государственного налогового органа, общественных организаций и других.

«Я, склонив голову, прошу прощения у всех, — подчеркнул он. — Ни у кого в Узбекистане нет полномочий ранить душу других людей, кем бы он ни был — хокимом области, района или другим руководителем. В отношении руководителей, которые, зная или не зная, задели вас, мы приняли меры. Нужно сказать открыто — допущена ошибка».

По его словам, в проекте нового дехканского рынка была допущена ошибка со стороны разработчиков.

«Вот, еще не началось строительство. Старый базар разрушен, его сровняли с землей, теперь будет современный рынок. Поэтому вы правильно поймите», — еще раз попросил он.

Хоким сообщил об увольнении 14 руководителей, включая начальника Главного управления по архитектуре и строительству Ферганской области, хокима Риштанского района Таваккалжона Рахимова (ранее хокимият сообщал, что хоким покинул пост по состоянию здоровья — ред.), первого заместителя хокима района Дильмурада Салиева, заместителя хокима района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Садикжона Хайдарова, начальника отделения по земельным ресурсам и государственного кадастра Мамадалиева, ряда руководителей Государственной налоговой инспекции, руководителей по надзору за рынками.

«Это из-за пренебрежительного отношения этих руководителей к людям, неуважения к генплану, за то, что не думали о людях. Я как хоким области должен был дойти до этого своевременно, но я прошу, чтобы это не нанесло ущерб престижу Узбекистана, Ферганской области, не привело к потере доверия крупных иностранных инвесторов, которые сотрудничают с нами. Поэтому я и новый хоким района и его заместители еще раз просим прощения не только у граждан, проживающих в Риштанском районе. Если сочтете нужным, простите нас», — сказал Шухрат Ганиев.

Как отметил глава областной администрации, если старый базар занимал площадь в 25 соток, то теперь будет около 2 га, а число торговых пунктов увеличится с 140 до 250. Рядом с дехканским базаром также планируется построить международный автовокзал на территории 1 га.

Ранее «Газета.uz» писала о Гидролизном городке в Фергане, где сносили дома, несмотря на то, что там проживали люди.

С публичными извинениями также выступил хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев.